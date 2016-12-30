Прикольные смс с Новым годом 2017
«В Новый год желаю секса»
В Новый год желаю секса,
Без забот и прочих бяк,
Если тачку – только Лексус,
Если дом – то особняк!
Коль беситься – только с жиру!
И – из долларов метель!
А наутро пусть мисс Мира
Кофе принесет в постель!
«Символ Нового года»
Символ Нового года —
Огненный Петух!
И скоро он прискачет
И пожелает, чтоб карманы
Ломились от купюр и пачек,
Еще большой удачи,
Пускай всегда везёт,
Карьерный рост в придачу,
Улыбок в Новый год!
«Следы Деда Мороза»
____________Oooo__
____oooO____(___)__
___(___)______)_)___
____(_(______(_)____
_____(_)__________
Что это?
Это Дед Мороз идёт к тебе.
С Новым годом!
«Я не поздравляю с Новым годом»
Я не поздравляю с Новым годом
Всяких козлов и редких уродов!
И только хорошим людям, как ты,
В Новый год я пожелаю исполнения мечты!
«Любви тебе и страсти!»
Я не поздравляю с Новым годом
Всяких дур и редкостных уродин!
Ты, подруга, не такая, к счастью,
С Новым годом! Любви тебе и страсти!
«С Новым годом поздравляю, обнимаю!»
Я не поздравляю с Новым годом
Всяких дур и редкостных уродин!
Слава Богу, подружка, ты не такая,
С Новым годом поздравляю, обнимаю!
«Поздравляю с праздником!»
Я не поздравляю с Новым годом
Всяких козлов и редких уродов!
Но таких как ты днем с огнем не сыщешь,
Так что поздравляю с праздником, дружище!
«Поздравление по буквам»
Что пожелать тебе в НГ?
Чтоб меньше в жизни было «Гэ»!
Побольше «Сэ», а также «Дэ»,
Ну, и до кучи, «У» и «Зэ»!
«Пусть Новый год Ваш будет ярким»
Пусть Новый год Ваш будет ярким,
Подарит много пусть подарков,
В расцвете лет еще мужчина,
Пускай его зовут все дед,
Зато его добрее нет!
«Вместе дружим столько лет!»
Что желать на Новый год?
Чтоб богатым был народ!
А тебе желаю лично
Быть к купюрам безразличным.
У олигархов — миллиарды,
А друзей реально нет,
Ну а мы со школьной парты
Вместе дружим столько лет!
В Новом году хочу пожелать
Птицу удачи за хвост поймать,
Приятных перемен в судьбе,
Чтоб всегда везло тебе!
«Побольше близких друзей!»
Поздравляю с Новым годом!
Пожелаю в жизни я тебе
Поменьше рядом уродов,
Побольше близких друзей!
Найти красивую подружку,
При поцелуе чтоб она
Опять не стала той лягушкой,
Что принца ждать обречена!
«На спиртное в Новый год не налегай!»
Я желаю, чтобы мисс Россия
Кофе в постель тебе приносила.
Ну а что касаемо мисс Мира,
Пусть полы помоет у тебя в квартире!
Ведь в новом году мечты исполняются,
И не такие красавицы тебе повстречаются!
Но чтобы чудо с чудищем не спутать невзначай,
Ты на спиртное в Новый год не налегай!
«Вынь морду из салатика, родной!»
Вынь морду из салатика, родной!
Тут смс пришла, я поздравляю,
Чтоб если секс, то лишь со мной,
Я сейчас как раз об этом и мечтаю!
«Холостому МЧ с чувством юмора»
Как много новогодних елок
Наряжены по всей стране!
Пусть батальон шикарных телок
На Новый год придет к тебе!
Пускай исполнит все желанья,
Пускай любовью одарит,
И всех фантазий сексуальных
Пускай мечты осуществит!
«Вот и снова Новый год»
Вот и снова Новый год —
Время веселиться!
Чтобы не было забот,
Нужно всем напиться!
Пусть наутро голова
Болью не тревожит,
Эти славные слова
Год пусть подытожат!
«Хочу пожелать»
Тебе, дорогая,
Хочу пожелать,
О чем ты мечтаешь:
Купюр не считать,
Любви без заботы
И крепких парней!
Тебя – с Новым годом!
Скорее налей!
«Снова ломятся столы»
Снова ломятся столы
От закусок разных,
И бокалы не малы…
Что это за праздник?
Этот праздник – Новый год!
Вот он! Аллилуйя!
Пусть вас счастье засосет
Крепким поцелуем!
«Пусть будет Новый Год добра»
Пусть будет Новый Год добра,
А на столе – балык, икра!
Чтоб продолжали вы любить,
Но не забыли есть и пить!
Всегда чтоб помнили свой дом,
Похмельный чтоб не сбил синдром,
И даже если сегодня напьётесь,
На утро с ясной головой проснетесь!
«С Новым Годом! Типа — счастья!»
Как бальзам или причастье —
С Новым Годом! Типа — счастья!
Быть вам ловким и здоровым,
К изменениям готовым!
Чтобы был шашлык к обеду,
Ссоры не было с соседом,
Чтобы банк легко вам выдал
Самый льготный свой кредит!
«Женщине на вы»
Чтоб у вас в году бы Новом
Не лепились блины комом!
Был всегда бы крепким сон,
На работе – шеф влюблен!
Была стопочка налита,
Слово с делом шло бы слитно,
На рыбалке ночью, днем –
Клёв шикарный и улов!
«Знакомой женщине»
Чтобы стали вмиг Вы знатной
В Новом радостном Году!
Сочетались с принцем браком,
Граф чтоб был за тамаду!
Чтоб имели, что хотели,
Достигали всегда цели,
Чтобы под ноги летели
Лепестки от свежих роз!
«Чтобы были Львом, не Раком»
Под каким бы зодиаком
Не были вы рождены –
Чтобы были Львом, не Раком,
Силой новой для страны!
С Новым Годом поздравляю,
Вас всех – с новою мечтой!
Наилучших пожеланий,
И минут вам счастья рой!
«Что желать тебе в Новый год?»
Что желать тебе в Новый год?
Удачи, счастья и большой зарплаты!
Чтоб каждый вечер новый взвод
Девчонок приходил к тебе на хату!
Да-да, по несколько чтоб сразу,
Ведь надо в тонусе себя держать.
Пусть год пройдет в одном большом экстазе,
Чтоб было всё, о чем ты мог мечтать!
«Огненный Петух»
Символ Нового года —
Огненный Петух!
Он тебе желает
Денег много в банке,
Счастья и удачи,
Здоровья ого-го,
Карьера ввысь пусть скачет,
Всего-всего-всего!
«Хорошего парня сейчас трудно найти»
Желаю в Новый год тебе влюбиться!
Хорошего парня сейчас трудно найти…
И пусть он сам захочет на тебе жениться,
И будешь жить с ним в счастье и в любви!
«Счастье невозможно без любви!»
Желаю оставить в старом году
Печали, невзгоды, ненастья.
А в Новом году — забыть про беду,
Пусть будет одно только счастье!
Но что такое счастье без любви?
Желаю быть подстреленным Амуром,
И чтоб такую девушку найти:
Умницу, красавицу, не дуру!
«Тебе пусть этот Новый год»
Тебе пусть этот Новый год
Массу изменений принесет:
Как Джонни Депп станешь красивым,
Как кот из Шрэка — очень милым,
Как Джим Керри из «Лжеца» — правдивым,
И для девушки одной — самым любимым!
«Желаю Новый год отметить ярко»
Желаю найти такую работу,
Чтоб приносила денег много.
Желаю встретить такую красотку,
Чтоб не была недотрогой!
Желаю Новый год отметить ярко,
Но чтоб утром не болела голова.
Пусть всегда с тобою будут рядом
Самые близкие друзья!
«Тут Петух мне на ушко нашептал»
Тут Петух мне на ушко нашептал,
Что Новый год пройдет под его знаком.
Перемены в жизни обещал,
Когда? Эта тайна покрыта мраком…
«Что ждет тебя в Новом году?»
Что ждет тебя в Новом году?
Только удача! Она тебе поможет
Исполнить самую заветную мечту,
И в остальном все будет круто тоже!
«Мини-поздравление в стихах»
Я тут подумал, как тебя поздравить
С Новым годом. Чтобы было ох и ах!
Ну и решил тебе по смс отправить
Это мини-поздравление в стихах.
Пусть Новый год удачным станет,
Карьерный график вверх пойдет,
Любовь нечаянно нагрянет
И пусть тебе всегда везет!
«Как встретишь НГ, так его и проведешь»
Новый год… Ну что же в нём такого?
Оливье, шампанское и пьяный Дед Мороз,
А завтрашнее утро… Голове хреново,
В памяти пробелы — вот такой прогноз!
«Как встретишь НГ, так его и проведешь»,
Не забывай поговорку эту известную.
Поэтому, надеюсь, в Новый год войдешь
Хотя бы немножко, ну, чуточку трезвым!
«Вот приходит новый год»
Вот приходит новый год,
Пусть лишь радость принесет.
А проблемы, беды, неудачи
Год минувший пусть утащит!
«Новый год уже наступил»
Взрывы салютов, звоны бокалов,
Новый год уже наступил,
Будь круче звезд всех телеэкранов,
Желаю море энергии, радости, сил!
«Пусть Новый год приносит волшебство»
Пусть Новый год приносит волшебство,
Нет, не небесное, вполне земное:
Ну, вот, к примеру, прокололось колесо —
Тотчас запаску подкатили двое.
Иль если б обнаружилась дыра
В кармане, где была последняя заначка,
Ты б посмотрел с тоской по сторонам —
Невдалеке лежала б баксов пачка.
Или, к примеру, на работу опоздал,
Боишься, что накажет вдруг начальник,
А он тепло встречает, руку жмёт
И говорит, что вскипятил уж чайник.
Пусть в Новый год вершатся чудеса,
Сбываются мечты и пожелания.
И пусть людей любимых голоса
Нам шепчут не «прощай», а «до свидания»!
«В Новом году ты будешь обделён»
В Новом году ты будешь обделён
Бедностью, несчастьем, неудачей.
Ты деньгами будешь награжден!
Успехом, счастьем, и никак иначе!
«С праздником, подружка!»
Надо выпить… Где же кружка?
То есть, я хотел сказать:
С праздником, подружка!
С Новым годом буду поздравлять!
Я желаю, чтобы все мужчины
Частенько вслед тебе смотрели,
Покоряй карьерные вершины,
Иди всегда к заветной цели!
И даже если будет сложно,
И станут опускаться руки,
Есть друг, который поможет,
Развеселит и избавит от скуки!
«В Новый Год желаем счастья»
В Новый Год желаем счастья,
Только счастья без конца!!!
Пусть обходят Вас ненастья,
Весело бегут года!
За столом пусть соберется
Вся любимая родня!
Чтоб без радости и песни
Не прошло у Вас и дня!
«Желаем вам в Новый год»
Желаем вам в Новый год
Хорошей жизни без забот,
Чтоб радость не проходила,
Улыбка с лица не сходила,
Здоровье чтобы сибирское было,
Чтоб ваши чувства не остыли,
Деньги пусть будут по всем карманам,
А близкие люди всегда будут рядом!
«Пусть принесет тебе Дед Мороз»
Пусть принесет тебе Дед Мороз
Мешок здоровья, счастья воз,
Другой мешок — со смехом,
А третий пусть — с большим успехом.
«В Новый год желаю вам»
В Новый год желаю вам
Счастья, мира, 200 грамм,
А еще петарду смеха,
Удовольствий два ореха,
Чтобы в вашем гараже,
Стоял черненький Порше,
Из окна чтоб виллы вашей
Был красивейший пейзаж!
«С Новым годом!»
* * * * * * *
* * * * * *
* * * * * * *
* * * * * *
* * * * * * *
* * * * * *
* * * * * * *
Что это?
Это снегопад!
С Новым годом!
«Что тебе пожелать?»
Что тебе пожелать?
Новый год — встречать,
Друзей — не забывать!
Радостям — быть!
Горести — забыть!
Зарплате — расти,
Любви — цвести!
Мечтам — сбываться,
А самому — не расслабляться!
«В Новом году желаю стать невестой!»
Я не поздравляю с Новым годом
Всяких дур и редкостных уродин!
Но ты, подружка, из другого теста,
В Новом году желаю стать невестой!
«В Новый год желаю исполнения мечты!»
Я не поздравляю с Новым годом
Всяких дур и редкостных уродин!
А хорошим девушкам, как ты,
В Новый год желаю исполнения мечты!
«С Новым годом, друг!»
Я не поздравляю с Новым годом
Всяких козлов и редких уродов!
Но вот тебя не отнесешь ни к тем ни к этим,
С Новым годом, друг! Хорошо отметить!
«Новый год — веселый праздник!»
Новый год — веселый праздник!
В это время происходят чудеса,
Ты уж так его отпразднуй,
Чтобы утром не болела голова!
«В Новом году тебе повезет»
В Новом году тебе повезет,
Сверху к ногам лимон упадет!
Да не фрукт, а кейс с деньгами,
Доверху набитый долларами.
Купишь тачку, Мерс, наверно,
Шмотки, тёлки, взгляд надменный,
Жизнь — малина, всё ништяк,
Только что-то тут не так…
Эй, дружище, дрыхнуть хватить!
Ты всю ночь проспал в салате,
Пусть же всё, что тебе снилось,
В жизни так же повторилось!
«Что пожелать тебе в году новом?»
Что пожелать тебе в году новом?
Чтоб ничего в нем не было плохого!
Если тонуть — то чтоб в море пива!
Если секс — то с мисс Россия!
Если жить — то не тужить,
И любить — любимым быть!
«Что Петух нам несёт?»
Наступает Новый Год,
Что Петух нам принесёт?
Пусть удачу и джекпот
Она для нас с собой возьмёт!
Белу шубку для жены,
Детям радости и смеха,
Пусть исполнятся мечты,
Много счастья и успеха!
«Компот»
Желают много в Новый год,
Но я хочу сказать короче:
Год пусть будет как компот —
Наваристый и сладкий очень!
«Новый год… Ну что же в нём такого?»
Новый год… Ну что же в нём такого?
Оливье, шампанское и пьяный Дед Мороз,
А завтрашнее утро… Голове хреново,
В памяти пробелы — вот такой прогноз!
Потому желаю в Новый год войти
По возможности трезвым и адекватным,
В душе своей покой и ясность обрести,
Чтоб каждый день был ярким и приятным!
«Стынет водка на столе»
Стынет водка на столе, —
Пища вдохновенья!
И салатик «Оливье»
Ждёт употребленья!
Вам желаем в Новый год
Закусить и выпить!
Пусть свой аппетит народ
Наконец, насытит!
«Поздравляю с Новым годом!»
Поздравляю с Новым годом!
И желаю всей душой,
Чтоб не только бутербродом
Ты обедал с колбасой!
Чтобы черная икорка
Появлялась иногда,
Чтобы счастливо и долго,
Чтоб везде и чтоб всегда!!!
«В Новый год тебе желаю»
В Новый год тебе желаю,
Только искренне, дружок,
Чтобы денежки напали
И отбиться ты не смог!
Чтоб любовь была горячей,
Без залетов и потерь,
По тебе все девки плачут!
Будь в делах и сексе – зверь!
«Простимся с годом Обезьяны»
Простимся с годом Обезьяны,
Желаю бессонных ночей:
Пусть будут любовные игры
У вас с каждым днем горячей!
Хочу, чтоб от скуки не кисли,
Проблемы ведь — все ерунда!
Давайте сегодня «зависнем»!
Отпразднуем, как никогда!
«Водка – это ведь к деньгам»
В Новый год желаем вам
Хорошо напиться!
Водка – это ведь к деньгам,
Кто не согласится?
Скажем главные слова,
Вам желаем смело —
Чтоб наутро голова
После не болела!
«Желаю, чтобы в наступающем году…»
Желаю, чтобы в наступающем году
Не падал на голову кирпич вам!
Катались чтобы в сладком вы меду,
Побед – на фронте личном!
Душа чтоб пела, тело ело,
Пило – не только газировку!
Чтоб процветало ваше дело,
И вас не трогала Петровка!
«Подкова для счастья»
В году 2017
Хочу пожелать
Почаще улыбаться,
Везде успевать!
Чтоб быть здоровым,
Счастливым в любви,
Для счастья подкову
Прибей у двери!
«Я отдельно всем мужчинам»
Я отдельно всем мужчинам –
Новый Год – чтоб с новым чином!
Или просто – с рублём длинным,
Чтобы женщин баловать!
Будьте мягче, будьте проще,
Не боится зять пусть тещу!
Мужикам — по новой тачке!
Чтоб была всегда заначка!
«В Новый Год – из норки шапка»
В Новый Год – из норки шапка,
Шуба – тоже ей под стать!
Черную икру, коньяк вам –
С блюда пригоршней черпать!
И удача чтоб не меркла,
Кончился в судьбе бардак!
Чтоб с экрана Президент вас
Поименно поздравлял!
«Мы желаем вам…»
Мы желаем, чтобы злаки
Колосились в вашем поле,
Новый Год — чтоб урожайный,
Были вы судьбой довольны!
Комбайнеры – чтоб с соляркой,
Бык дружил чтобы с дояркой,
Были куры и бульдозер,
Жили дружно всем колхозом!
«Дед мороз из символов»
,,,Q,,,
(____)
(@ @)
*oOO(_)OOo*
(,,,,^-^,,,,)
(,,,,,,,)
(,,,)
Кто это?
Это Дед Мороз!
С Новым годом!!!
«Желаю в Новый год влюбиться!»
Желаю в Новый год влюбиться!
Хорошую чтоб девушку найти,
На ней впоследствии жениться,
И жить счастливо по любви!
«Пожелания от новогоднего Петуха»
Огненный Петух желает тебе
Только хорошего в жизни,
Пусть всегда в твоей голове,
Будут приятные мысли!
Пусть тебе всегда везет,
И удача будет где-то рядом.
Пусть в карьере резкий взлет
Станет для тебя наградой!
«Что желать студенту в Новый год?»
Что пожелать студенту в Новый год?
Ну, так слушай, вот:
Сегодня, конечно, побухать,
С утра нормально встать,
Сессию сдать на «4» и «5»,
Девчонок — гулять:
С красивыми — спать,
У самых умных — списать.
Друзей — не забывать,
На врагов — наплевать,
Вот что я хотел сказать!
«Желаю отметить Новый год сполна!»
Тебе пусть этот Новый год
Только хорошее в жизни принесет:
Во-первых, большое море позитива,
Чтоб жизнь была всегда красивой,
Еще, конечно, много-много пива
И девушку, чтобы звала любимым.
Желаю отметить Новый год сполна,
И чтобы утром не болела голова!
«Блестящие снежинки смеха»
Блестящие снежинки смеха,
Мешок с большим успехом!
Серпантин большой любви,
Счастья звездные огни!
Пусть же этот Новый год
Тебе всё это принесет!
«Жарких, пламенных ночей»
Любимой девушке моей
Я в новый год желаю
Жарких, пламенных ночей,
И я о том мечтаю! 😉
Пусть все будет хорошо,
У тебя, меня — обоих!
У меня на этот счёт
Планы есть, не скрою.
«Миллионером ты быть обязан!»
Олигархом тебе уже не стать,
Но миллионером ты быть обязан!
На Новый год хочу я пожелать,
Чтоб всё получалось с первого раза!
И в личной жизни было все тип-топ,
Тебя чтоб любили, а не твой кошелек.
Всем несчастьям дай пинка под попу,
Пусть никогда не гаснет в глазах огонек!
«Бросай курить!»
С Новым годом! С новым счастьем!
Пусть все твои исполнятся мечты,
А в остальном — все в твоей власти,
Ведь главный творец судьбы — это ты!
Ой, да! Забыл здоровья пожелать,
Сейчас оно и золота дороже!
И напоследок я хочу сказать:
Бросай курить! Ты сильный, сможешь!
«С рифмами я не в ладах»
Новый год — такая штука,
Вроде надо поздравлять.
Для меня же это мука —
Поздравленья сочинять.
Да не просто, а в стихах,
Что я делать не умею,
С рифмами я не в ладах,
В общем, как сумею…
Желаю успехов и счастья тебе,
Еще здоровья и большой удачи,
Пусть будет все в твоей судьбе
Как в теннисе — с первой подачи!
«Новый год вступил в права»
Новый год вступил в права,
Кто-то спит уже «в дрова»,
Кто-то речь гостям толкает
Или фейерверки запускает!
И не важно, чем ты занят,
Пусть другие точно знают –
Будешь ты счастливей всех,
Ждет тебя лишь радость, смех,
Море денег, море фарта,
На Канарах домик с яхтой.
Лишь друзей не забывай –
С новым годом поздравляй!
«Не перепить, но быть навеселе!»
Дед Мороз спешит с приветом
И подарочком в мешке.
Я желаю в году этом
Не перепить, но быть навеселе!
«Четко формулируй желания!»
Иногда он возвращается…
Я про Новый год!
Все желанья исполняются
Только задом наперед!
В том году желал я денег,
Чтобы чемодана два,
Всё сбылось! И 20 кг копеек
За год заработал я…
Еще я сдуру пожелал себе ума,
Говорят, девчонки любят ум в парнях.
Ну и чего? Я теперь как Вассерман —
Бородатый, лысый и в очках!
Даю тебе совет по старой дружбе:
Чтобы сбылись все ожидания,
Мечты и грёзы, тебе лишь нужно
Четко формулировать желания!
«Успешней станешь и богаче!»
В Новом году ты будешь обделён
Бедностью, несчастьем, неудачей.
А счастьем будешь награжден!
Успешней станешь и богаче!
«Как мало нам для счастья надо!»
Мы много всем желаем в Новый год,
А ведь как мало нам для счастья надо!
Ну, особняк, Порше, жена-модель и самолёт,
И в банке счёт на пару миллиардов…
Я позвонил тому особому Морозу деду,
Что был у Абрамовича и Дерипаски,
И он сказал, придёт к тебе к обеду,
Исполнит всё и будешь жить как в сказке!
«Будем мы нужны друг другу!»
Скоро вихрем Новый Год
Нас закружит, заметет,
И закружатся снежинки,
Как блестящие пушинки.
В этот праздник, в эту вьюгу
Будем мы нужны друг другу!
А желаем вам сейчас, —
Пусть мир вертится для Вас!
«Прими поздравленья мои»
Прими поздравленья мои,
Тебе в Новый год пожелаю
Успехов, удачи, любви,
Пусть счастье во всем ожидает!
Гляди – Дед Мороз притащил
В мешке тебе много подарков!
И если ты их получил –
Жизнь станет веселой и яркой!