Приготовление к проводам зимы — блины от известных черниговцев
С 20 февраля начинается Масленичная неделя. Праздник, зародилось еще в языческой культуре, впрочем, продолжает свои традиции после крещения Руси и до наших дней. Праздник Масленицы — одно из самых любимых праздников украинский. По исконными традициями, к столу в течение недели празднований подают разнообразные вкусности. Однако особое почетное место отводили именно блинам — как символа солнца и весны. Традиции праздника черниговцы уважают и охотно делятся фирменными рецептами ароматных блинчиков. Александр Стришний, депутат Черниговского горсовета ( «Наш край») — Празднуем всегда большой компанией — родные, друзья и близкие. Всегда на столе традиционно блины. Для детей готовим сладкие с маком и с бананом с шоколадом. Для взрослых — с грибами, а также с красной икрой и маслом. У нас есть свой фирменный рецепт приготовления блинов и несколько секретов — что необходимо, чтобы блины были вкусные, поэтому делюсь Каждый пожаренный блин рекомендуется смазать кусочком сливочного масла. Выпекать блины следует непосредственно перед едой. Чтобы сухие блины стали мягкими, их рекомендуется смазать маслом, положить в кастрюлю и накрыть крышкой. Тесто для блинов не стоит сбивать очень сильно, так как от этого оно может стать слишком тягучим и «резиновым». И самое главное — много-много сметаны !!! Сергей Сидоренко (солист группы «Совершенно секретно») — Масленица — это второй по масштабу народ гуляния (на первом, конечно, Новогодние праздники). Сколько себя помню, всегда провожал зиму в шумной и большой компании, однако последние несколько лет все немного изменилось. Впрочем, нет, не изменилось — та же громкая компания и так же весело будем праздновать, только со сцены. По блинов, то я лично люблю сладкие и только по фирменному рецепту своей бабушки. Сколько пытался найти такие же в черниговских или столичных кофейнях — зря. Ведь родственные блины вне конкуренции. Секретами блюда я у бабушки не интересовался, впрочем, я уверен, что сушеные апельсиновые корочки полностью каким-то образом связаны с процессом приготовлением наших домашних душистых блинчиков. Андрей Дериземля (призер чемпионата мира по биатлону, депутат горсовета (БПП) — Если еще будет на лыжной базе снег, то поедем всей семьей кататься на лыжах и посетим празднования. Обязательно поедем в гости на блины к теще — они в ней очень вкусные и нравятся всей нашей семье !!! Также очень вкусные блины печет моя жена. когда она их готовит, то и сын, и дочь, и я ждем, когда она снимает их из сковородки — и мы сразу кушаем. Рецепт — блины на молоке и каждый блин перемазуеться маслом с сахаром. Очеееень вкусные !!)) Кстати, на Масленицу обычно пробуют не только блины, но и вареники. Ведь в противовес «солнышке-млицю», вареник по своему очертанием символизирует месяц. Впрочем, учитывая полуторатысячелетняя происхождения самого праздника и отсутствие вареников в меню древних славян, все же традиционным блюдом Масленицы остаются блины. Поэтому рецепты со стола депутата Александра Стришного и фронтмена группы «Совершенно секретно» Сергея Сидоренко вниманию читателей. Лакомьтесь и вкусного вам! *** Фирменные блины от Александра Стришного Ингредиенты для сладких Молоко — 1 л., Яйца — 4 шт., Мука — 500 гр., Масло — 2 ст.л, сахар 2 ст.л. (Или по вкусу, если любите еще слаще), соль — 0,5 ч.л. Приготовление: 1. В большой миске взбить яйца и сахар. 2. Часть молока подогреть, посолить и тщательно перемешать со взбитыми яйцами и сахаром. 3. В полученную смесь постепенно добавлять муку, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. 4. Добавить немного соды, соль и масло. Перемешать. 5. Добавить остальное молоко и взбить. Тесто должно быть в меру жидким. 6. Разогреть сковороду. 7. Обжарить блин с обеих сторон до золотистого цвета. Для приготовления блинов лучше подходит пшеничная мука. Чтобы не было комочков, муку добавляем небольшими порциями, постоянно помешивая. Чтобы блины были нежными, муку надо просеять 2-3 раза. Если выпекать блины на кефире, они будут пухлые, такой же эффект из дрожжевого теста. Желательно, чтобы для блинов была отдельная сковородка. Фирменные апельсиновые блины от Сергея Сидоренко Молоко слегка подогреть, растворить в нем дрожжи, добавить муку и тщательно размешать. Затем в подогретом молоке размешать масло и желтки, добавить соль, сахар. Перемешать и дать подняться. Перед выпеканием блинов в тесто осторожно ввести взбитые белки. Для апельсинового масла: сливочное масло растопить и смешать с апельсиновой цедрой и сахарной пудрой. Каждый блин смазать маслом.