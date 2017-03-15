При оплате коммуналки черниговцев будут проверять на терроризм
Как передает Politeka, Национальный банк внес изменения в инструкцию о кассовых операциях. Поэтому отныне при каждом платеже банки должны идентифицировать клиента на предмет причастности к отмыванию денег, а также финансированию терроризма. По словам финансового эксперта Василия Невмержицкого, банки могут проверять любого человека, который пришел провести кассовую операцию или открыть счет. Поводов для проверки много: совпадение фамилий со списком террористов, доступ к которым есть у банков, частое перечисление денег, платежи, осуществляемые за рубежом. Эксперт советует ходить в банк всегда с паспортом и идентификационным кодом, чтобы сразу на месте снять все вопросы. В базе террористов сейчас полторы тысячи человек. Их занесли сюда по решению международных судов, украинских, а также по данным ООН и Интерпола