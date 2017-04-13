Президент посмертно наградил орденом героя с Черниговщины
13.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга указом президента Украины орденом «За мужество» III степени (посмертно) награжден нашего земляка, младшего сержанта Дмитрия Пономаренко. Черниговец Дмитрий Пономаренко погиб 25 февраля этого года в районе Верхнеторецком Ясиноватского района Донецкой области. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.