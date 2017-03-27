Преступные сценарии выманивания денег у доверчивых черниговцев
Четверо излишне доверчивых жителей Черниговщины в течение суток пострадавших от рук изобретательных злоумышленников. Так, к жительнице Чернигова позвонил приятный голос и сообщил, что она выиграла автомобиль. Обрадованная женщина уже представляла себя обладательницей престижного авто, как неизвестный господин сообщил, что перед этим приятным моментом необходимо решить некоторые формальности, например, уплата таможенной пошлины и отчислений на помощь АТО. В своем желании скорее превратиться из пешехода на автомобилиста потерпевшая напрочь забыла обо всех предостережениях и послушно перечислила на счет мошенников 14500 гривен. Понятно, что никакого авто она не получила. Другому черниговцу мошенники предложили стать владельцем талонов на дизельное топливо. Злоумышленники соблазнили мужчину на очень «смешным ценам» на солярку. Пострадавший прикинул какую выгоду получит от сделки и согласился на покупку талонов. В результате мужчина лишился 7600 гривен. Полиция отмечает, что в подобных случаях у граждан должны возникнуть обоснованные подозрения почему эти «бонусы», выигрыши и неслыханные дисконты им предлагают совершенно незнакомые люди. Слушайте здравого смысла и не покупайтесь на дешевые уловки мошенников. Злоумышленник, представившийся банковским работником, выведал у черниговца реквизиты банковской карты. «Господин» мотивировал это тем, что счет, мол, будет заблокирована и нужно провести некоторые операции по недопущению этой ситуации. Получив всю информацию о счете потерпевшего, мошенник снял со счета жертвы 4200 гривен. Житель Варвы на сайте Интернет-объявлений выбрал себе швейную машинку. Пообщался с продавцом, узнал рабочие параметры машины и решил таки купить ее. После непродолжительного торга согласился на предложение продавца и заранее заплатил 4400 гривен, но товар так и не получил. Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) — наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.