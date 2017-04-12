Пресловутый чиновник вновь попал в переплет
Печально известный председатель Бахмацкого районного совета Виктор Мищук раз стал фигурантом неприятной истории. На этот раз Бахмачский суд оштрафовал его на три тысячи четыреста гривен. Все потому, что господин Мищук, будучи депутатом Бахмацкой районного совета, проголосовал за вопрос «Об утверждении технической документации по определению нормативно денежной оценки земельных участков площадью 15,8000 га и 29,8000 га расположенных за пределами населенного пункта на территории Бахмачского района Черниговской области ». На первый взгляд дело обычный. Но суть в том, что эти земли передали в аренду для ведения фермерского хозяйства мужу родной сестры Мищука. Поэтому вполне справедливо, что суд усмотрел в этом конфликт интересов и коррупционную составляющую. Напоминаем, что недавно вся Черниговщина обсуждала историю о том, как Виктор Мищук, будучи пьяным в стельку, попал в аварию на свой иномарке. Страсти едва улеглись, но чиновник в очередной раз не дает забыть о себе. Возможно, сказывается «тяжелая чиновничья карма». Хотя на самом деле, наверное, причина совсем не в этом, а в образе жизни человека. Ведь, кто как живет, то и получает.