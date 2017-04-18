Председатель черниговской федерации футбола Прокопович снова «вляпался» в скандал
Футбольная общественность страны уже несколько дней обсуждает запрет проведения матча розыгрыша 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» — «Шахтер». Якобы из-за плохого состояния газона. Свою подпись под решением поставил и председатель комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований Геннадий Прокопович. Он же возглавляет черниговской областной федерации футбола. Однако журналисты программы Профутбол на 2 + 2 обратилась к независимой судебно-экспертного учреждения, чтобы проверить подлинность подписи. Эксперты киевской независимой судебно-экспертного учреждения оценили подлинность подписи председателя комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований Геннадия Прокоповича под протоколом Комитета ФФУ о запрете игры. «Подпись выглядит достаточно грубой подделкой. Предпочтительно, если делают подделку, то выполняют ее более тщательно. Не могу сказать, что здесь готовились тщательно. Подпись выполнена не Прокоповичем, а другим человеком, с подражанием », — отметила эксперт Елена Кривошеина. Напомним, что год назад Геннадия Прокоповича со скандалом был председателем черниговской областной федерации футбола. Его соперники обвинили в многочисленных нарушениях регламента и подделке документов.