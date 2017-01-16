Предприниматели раздражены из-за ликвидации черниговской районной налоговой
Предприниматели из района растеряны и раздражены. С тех пор районную налоговую ликвидировали, их перевели в город. Однако в черниговской инспекции они не могут получить необходимую информацию. Людей пугают очереди и отношения работников налоговой учреждения. «Я уже второй раз в новом году прихожу, чтобы узнать, сколько и куда мне платить отчисления, — говорит предприниматель Дмитрий с гончаровского. — А мне консультанты не могут нормально объяснить. Говорят, почитайте на стендах. Там черт голову сломит 500 позиций. По какой платить? Я такой не один ». Предприниматель боится штрафных санкций в случае несвоевременной уплаты. В районной налоговой таких проблем никогда не было. В городской налоговой инспекции ЧЕline объяснили, что предприниматель может обратиться к инспекторам в 9, 11 и 12 кабинеты. Однако признают: к ним немалые очереди. После сокращения не хватает работников. Поэтому советуют всю информацию получать на сайте и соответствующих сервисах. Имущие хотят, чтобы бизнес вышел из тени. А для этого надо создавать условия для предпринимателей. Пример с ликвидацией районной налоговой и новыми проблемами предпринимателей наталкивает на хорошо знакомую фразу о том, что слова чиновников расходятся с делами.