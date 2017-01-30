Предприниматели поддержали мэра: не одобрили новых остановок
Опять испытания для предпринимателей. На этот раз власти решила заменить остановочные комплексы на современные: «Эти разноцветные остановки уже надоели, — возмущается мэр Владислав Атрошенко. — Понимаю, у вас есть собственные проблемы и, может, не к обновлению города, но менять надо. »Такое предложение возмутило теперь уже предпринимателей. Люди жалуются прежде всего на сами комплексы. Мол, стекло местные вандалы разобьют на следующий день, серые цвета для всех малых архитектурных форм — слишком грустно. Да и не время сейчас менять торговые палатки, ведь предприниматели выживают, как могут. А эти остановочные комплексы лягут на плечи именно предпринимателей. Образец новой остановки разработала известная местная фирма «Магр». Ее руководитель — Сергей Масленников — заверил, что конструкция прочная и эстетическая виду. Правда, именно эти образцы вызвали наибольшее возмущение и непонимание между потенциальными владельцами новых комплексов. Почему предприниматели возмущаются изменениям, мы сообщим в следующих сюжетах. Следите за нашими новостями.