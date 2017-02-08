Предприниматели Чернигова обратились к мэру Атрошенко
08.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Инициативная группа предпринимателей написала обращение к мэру и депутатам городского совета по поводу повышения в 2 раза налоговой нагрузки. Из-за роста минимальной зарплаты Единый налог для предпринимателей 2-й группы вырос с 275 до 640 гривен. Поэтому представители малого бизнеса просят городскую власть взять пример с других городов и внести на рассмотрение следующей сессии вопрос о снижении ставки единого налога для предпринимателей 2-й группы с 20 до 10%. «Таким образом общая налоговая нагрузка уменьшится с 1344 до 1024 гривен», — говорится в обращении. Малый бизнес города убежден, что в случае положительного решения и снижение налога удастся сохранить рабочие места и увеличить поступления в бюджет.