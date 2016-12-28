Предновогодний «улов»: инспекторы поймали обнаглевших браконьеров
В ходе очередного рыбоохранного рейда 27 декабря в районе с.Смолин Черниговского района инспекторы Черниговрыбохраны задержали четырех браконьеров, которые «наловили» к новогоднему столу запрещенными орудиями лова — жаберных сетками, — рыбки на общую сумму 9299 грн. На заливе р. Десна возле с. Смолин в 14 20 инспекторы задержали двух местных жителей, которые двумя сетками успели выловить 5,6 кг рыбы: 48 шт. сплетни, 25 шт. окуней, 2 шт. щуки, 1 шт. ерш, 1 шт. густеры. Незаконными действиями горе рыбаки нанесли ущерб рыбному хозяйству Украины на 5236 грн. Продолжая рейд, в 15 20 инспекторы заметили на озере вблизи с. Смолин, еще двух «любителей» рыбки. Ими оказались жители с. Шестовица, Черниговского района. Они с помощью сетки выловили 4,7 кг рыбы: 19 шт. лещей, 24 шт. окуней, 5 шт. сплетни, чем нанесли ущерб рыбному хозяйству Украины на 4063 грн. Составлены протоколы об административных правонарушениях будут направлены в Черниговского районного суда Черниговской области для привлечения правонарушителей к ответственности согласно действующему законодательству. Черниговрыбохраны обращается к рыбакам-любителей: следуйте рыбоохранного законодательства, берегите водные биоресурсы, не портите себе новогоднее настроение незаконными действиями, которые могут привести к ощутимым потерям семейного бюджета.