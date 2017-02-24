Празднование Масленицы в Чернигове: вкусно, громко и с пользой (Афиша)
Традиционное общегородской праздник Масленицы состоится в Чернигове на Красной площади 25-26 февраля (суббота и воскресенье). Об этом сообщили в управлении культуры и туризма городского совета. Программа проведения празднично-ярмарочных мероприятий к празднику Масленицы и Черниговского ярмарке «Сало-2017» 25 февраля 2017 11.00-17.00 Черниговский ярмарка «САЛО — 2017» 12.00 Торжественное открытие ярмарки. В программе мероприятий: 11.00-17.00 Праздничная торговля от производителей города и области. 11.00-22.00 Работа фуд-зоны. 11.00-17.00 Выставка-продажа и дегустация сала и мяса. 11.00-17.00 Работа сувенирной аллее. 11.00-17.00 Детская анимация и конкурс на лучший рисунок блина от парка празднования дней рождения «Детская планета». 12.00-18.00 Выступления творческих коллективов и солистов области. 12.00-18.00 Спортивно-развлекательные конкурсы. 18.00-22.00 Ice party на городском катке. 26 февраля 2017 12.00-18.00 Выставка-ярмарка к празднику Масленицы. В программе мероприятий: 12.00-18.00 Праздничная торговля от производителей города и области. 11.00-22.00 Работа фуд-зоны. 12.00-18.00 Работа сувенирной аллее. 12.00-17.00 Запад «Блины по-библиотечном»: — мастер-классы по изготовлению куклы-мотанки, украшения из лент, поделок из бисера; — Фотосушка «Книжные« вкусности ». 12.00-18.00 Детская анимация и конкурс на лучший рисунок блина от парка празднования дней рождения «Детская планета». 12.00-18.00 Спортивно-развлекательные конкурсы. 12.00-18.00 Выступления творческих коллективов и солистов города. 18.00 Фаер-шоу. 18.00-22.00 Ice party на городском катке. По инициативе общественности в рамках праздничных мероприятий будет проводиться благотворительная акция по сбору средств на лечение Тимофийка Зленко.