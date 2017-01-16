Праздники закончились: когда черниговцам надо разбирать елку
Люди, которые выносят из домов сосны и елки через несколько месяцев после новогодних праздников, традиционно становятся объектами анекдотов и насмешек. Поэтому, чтобы не попасть в такую передрягу, следует придерживаться народных советов, когда в действительности надо разбирать новогоднее дерево. Народная мудрость учит, что убрать елку из дома надо до Крещения, которое приходится на 19 января. Накануне праздника наши предки выносили из дома все символы рождественских праздников: сено, что пролежало все святки на столе, рождественский сноп и тому подобное. Правда, во многих регионах в Сочельник в доме снимали украшения, выметали мусор, накопилось за праздники, и пепел из печи, а также вытаскивали уцелевшую часть Бадняка, обрядового полена, горевшего все святки, и закапывали ее или посреди поля, или прятали где-то в хозяйстве к следующему Рождественского Сочельника.