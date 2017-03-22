Праздник сороки (40 святых) — приметы, гадания, народные обычаи
Праздник «Сороки», более известный в народе, как 40 святых, отмечается 22 марта. Наши предки в этот день своими обрядами пытались ускорить приход весны и прогнать прочь холодную и голодную зиму.
Православная церковь в этот день чтит память сорока Севастийских мучеников. В этот светлый и радостный весенний день, зима, наконец, отдаст свои права весне, день сравняется с ночью, и начнется обновление природы.
Люди очень уважают этот день, считается, что если позвать весну, как следует, то она не замедлит появиться, холод пойдет, прилетят птицы и потекут ручейки, весело поблескивая под нежными солнечными лучиками. У этого праздника в народе несколько названий: «Сороки», «Пасхи». Некоторые день 22 марта называют «Жаворонки» или «Тетерочний день».
Жаворонки на праздник 40 святых
Существует очень хорошая традиция печь к празднику 22 марта птичек из теста жаворонков, которым отводилась главная роль: позвать весну. Итак, лепим птиц, передает Ukr.Media.
Тесто для жаворонков заводим с вечера 21 марта, желательно сдобное — порадуем детишек, птички у нас получатся вкусные и очень красивые. Можно в тесто добавить и изюма, орешков, главное — сделать птиц с распростертыми крылышками, как бы они летят навстречу весне, встречают ее, и несут на своих крыльях в наши края. Не забудем сделать у пернатых глаза и рот — пусть птички видят Весну издалека и зовут ее громче своим щебетанием. Можно из теста налепить небольшие гнездышка, а в них потом посадить наших пернатых друзей — испеченные лакомства поставим на подоконник, чтобы Весна увидела, что до встречи с ней давно готовы и поспешила прогнать надоевшую зиму.
Как приготовить жаворонков на праздник сорока святых мы предлагаем вам узнать видео урока.
Готовых жаворонков, куликов и других пернатых, которые у нас получатся, даем детям, а те должны бежать в поле и радостными криками звать Весну.
Гадание на жаворонках
Можно и погадать в этот волшебный праздник Весны — одна из птичек можно хорошенько приправить солью, в некоторых птиц положить монетки. Кому достанется «счастливая» птичка, то будет богатый, сытый и весьма доволен жизнью.
Незамужние девушки тоже не против погадать в этот праздник: бросает девушка птичку через правое плечо назад, а потом смотрит — в какую сторону клювиком птицы указала, там и живет суженый-поживает.
В другом гадании девушки группой пекли жаворонков и куликов, потом выкладывали свои кулинарные шедевры у порога и приглашали в дом собачку — чью птицу собака первой обнюхает и съест, и девушка и выскочит замуж раньше других. К тому же, считается, что эта девушка очень счастлива в семейной жизни, а муж ей попадется хороший, добрый, щедрый и ласковый.
Обычаи и традиции в праздник Сороки
Некоторые традиции имеют языческие корни. 22 марта девушкам нужно сломать сорок деревянных плашек, разорвать сорок веревочку — это прогонит злых духов, которые сковали морозом нашу землю. Если этот ритуал соблюсти, то зима непременно убежит, и мир наполнится светлыми духами, которые обязательно проложат весне дорогу, чтобы она спокойно могла вступить в свои законные права.
В некоторых селах сохранилась традиция 22 марта качаться на качелях — чем сильнее раскачаться и взлететь выше, тем урожайнее будет год, а люди станут счастливее.
Хорошая традиция в праздник весны — украшать дерево бумажными или тряпочные цветами, яркими лентами, колокольчиками. Весна обязательно увидит такое чудо и обязательно прилетит к нам, прогонит надоевшую зиму и вступит в свои права. Дерево проносят по деревне и устанавливают в том месте, где решили навлечь весну. Вокруг дерева водят хороводы, поют песни о весне.
Приметы на праздник 40 святых
В народе существует множество примет о погоде.
Если на 22 марта зима не поспешит убраться подальше и выпадет снег, то и святая Пасхальная неделя ожидается холодным, а не весенним, но если погода порадует теплом, то можно считать, что Весна победила, и прогнала стужу, ветры и снегопады.
Если прилетели птицы начнут вить гнезда на солнечной стороне, то это предполагает очень холодное лето. А если посчастливится увидеть 22 марта скворца, то можно успокоиться — лето будет теплым, а урожай хорошим. Ну и конечно, нужно подвести к прилету этих милых птица — смастерить заранее симпатичные скворечники, чтобы скворцы именно к нашему дому прилетели первыми и порадовали нас своим волшебным пением.
Считается — если погода на 22 марта порадовала, еще сорок дней мы можем не переживать о том, что нас ждет. А вот если в день «Сороки» погодка подвела, то и в последующие сорок дней весна с Зимушка будут бороться — то тепло, то снег и слякоть.
Праздник весеннего равноденствия помогает нам справиться с зимней хандрой, и если верить в хорошее, то оно обязательно произойдет, а 22 марта мы просто поможем Весне быстрее к нам добраться — с помощью веры, добрых традиций и замечательного, теплого настроения!