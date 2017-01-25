Праздник остается: аттракционы «задержатся» на Красной площади
В Чернигове учли предложения общественности города и продолжили работу праздничного городка на Красной площади до 15 марта. Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Работа объектов торговли на Красной площади продлен до 26 февраля, а городской каток и аттракционы праздничного городка будут работать до 15 марта. Согласно распоряжению управлению архитектуры и градостроительства Черниговского городского совета поручено разработать проект плана-схемы размещения объектов торговли на Красной площади города. Необходимое количество временных конструкций (объектов торговли), которые будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям до 26 февраля (включительно), обеспечит коммунальное предприятие «Парковка и рынок» городского совета. Субъекты хозяйствования, которые намерены осуществлять розничную торговлю сувенирной продукцией собственного производства, кондитерскими изделиями, продукцией общественного питания, в том числе пивом и слабоалкогольными напитками (включая глинтвейн) будут привлекаться к реализации программы работы праздничного городка на договорных началах. Они также обязаны будут содержать торговые объекты, осветительные приборы внешнего оформления, а также территорию праздничного городка в надлежащем состоянии. КП «Парковка и рынок», «Черниговводоканал», «Горсвет» и Черниговские городские электрические сети ответственные за монтаж (демонтаж) шести временных конструкций и электрооборудования для их подключения к электрическим сетям на Красной площади. Также соответствующие службы города будут обеспечивать установление до 15 марта временного ограждения и подключения аттракционов праздничного городка, городского катка и звуковой аппаратуры к источникам электрического тока. В распоряжении также указано, что на время проведения мероприятий будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного транспорта и обслуживающего транспорта организаторов и участников мероприятий. Управления патрульной полиции в г. Чернигове Департамента патрульной полиции принимать меры по организации безопасности дорожного движения и обеспечения общественной безопасности и порядка на территории праздничного города. В связи с перекрытием движения транспортных средств через Красную площадь на период действия праздничного городка будут внесены временные изменения в схемы городских автобусных маршрутов.