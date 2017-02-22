Праздник Масленицы в Чернигове: праздничная программа (Афиша)
В этом году традиционное общегородской праздник Масленицы состоится на Красной площади 25-26 февраля (суббота и воскресенье). Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. В субботу праздник начнется в 11.00. В его программе — традиционные народные развлечения и праздничная торговля, в частности мясными изделиями из разных районов Черниговской области, дегустация блюд из сала и мяса. Свою продукцию предложат производители из 26 районов области и более 15 предприятий и предпринимателей Чернигова. Для посетителей будет представлен широкий ассортимент мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также мед и продукция пчеловодства. В течение дня на главной площади Чернигова работать аттракционный городок, для посетителей будет организована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства народных мастеров. А также планируется развлекательная программа: конкурсы и развлечения для детей и взрослых, выступления художественных коллективов Черниговщины. В воскресенье, 26 февраля, начало выставочно-ярмарочных мероприятий Масленицы в 12.00. Гостей праздника ждут: тематические конкурсы и спортивно-развлекательные мероприятия, мастер-классы по хенд-мейда, детская анимация, конкурс на лучший рисунок блина, выступления творческих коллективов и исполнителей города, народная фольклорная программа. Вечером праздник завершит яркая шоу-программа. В течение праздничных дней для посетителей будут представлены сувенирная аллея, вкусные блюда от лучших рестораторов города, вечерняя программа на городском катке, развлекательная программа для детей от «Детской Планеты» и еще много интересного.