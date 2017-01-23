Праздничный вандализм: на Черниговщине нарубили елок на четверть миллиона
С целью обеспечения государственного контроля за охраной лесов от незаконных рубок зеленых насаждений в предновогодний период на территории Черниговской области Госэкоинспекция в период с декабря 2016 по январь 2017 г. были усилены меры подержанного надзора за самовольными рубками «новогодних елок». Инспекцией был разработан план совместных мероприятий с Главным управлением Национальной полиции в Черниговской области, Черниговским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства и КП «Черниговоблагролес» для предупреждения нарушений природоохранного законодательства при заготовке новогодних елок. Кроме того, Государственной экологической инспекцией в Черниговской области направлены письма главам районных государственных администраций, районных советов, городских советов, руководителям рынков и лесопользователям Черниговской области о безусловном соблюдении требований природоохранного законодательства при заготовке и реализации хвойных насаждений в предновогодний период. А также, созданы оперативные рейдовые группы в городах и районах области для контроля приобретения, транспортировки и реализации новогодних елок. В рамках мероприятий подержанного надзора за самовольными рубками зеленых насаждений проведено 25 проверок, выявлено 2 факта самовольных рубок хвойных насаждений, 3 факта нарушения порядка заготовки новогодних елок и 1 факт нарушения порядка сбыта новогодних сосен, составлено 4 административных протокола. Привлечены к ответственности 3-х нарушителей, по одному случаю материалы переданы для открытия уголовного производства. Рассчитана общая сумма ущерба, нанесенного природным ресурсам, составляет 218,110 тыс. Грн. Материалы проверок по факту самовольных рубок новогодних сосен неустановленными лицами, направлены в правоохранительные органы для установления лиц нарушителей.