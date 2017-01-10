Праздничный старт: в Чернигове маршрутки поедут по новому графику 14 января
В Чернигове движение городских автобусов, согласно новой маршрутной сетью, начнется с 14 января. Изменения вводят именно в выходные, чтобы черниговцы смогли лучше адаптироваться к ним. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Решение о переносе даты введения этих изменений в движении с 10 января, как было анонсировано ранее, на 14-е принято городскими властями по предложению перевозчиков. Она прозвучала 5 января на заседании рабочей группы по утверждению договоров об организации пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах. В совещании приняли участие заместитель городского головы Александр Ломако, представители управления транспорта и связи городского совета и перевозчики, которые стали победителями конкурса на обслуживание всех городских автобусных маршрутов общего пользования в городе Чернигове. На этом заседании рабочая группа окончательно согласовала текст новых договоров об организации перевозок, имеют подписываться между управлением транспорта и связи городского совета в лице начальника управления Александра Бельского и директорами предприятий, победивших 23 декабря в конкурсе на обслуживание всех городских автобусных маршрутов общего пользования . Согласно решению исполкома, договора с победителями конкурса должны быть подписаны до конца сегодняшнего дня. Как уже сообщалось ранее, по результатам проведенного конкурса право в течение пяти лет перевозить пассажиров общественным автотранспортом на имеющихся маршрутах в Чернигове получили 10 предприятий. Новыми соглашениями предусмотрены большие требования к классу автобусов на маршруте, что приведет к обязательное обновление автотранспорта (перевозчик или обеспечивает это сразу, или заключает с городом инвестиционное соглашение с графиком такого обновления в течение 5 лет). За невыполнение инвестиционных соглашений предусмотрено расторжение договоров. Также выписаны более жесткие требования к соблюдению графиков движения, будет контролироваться благодаря оборудованию всех автобусов средствами GPS-мониторинга. За нарушение графиков движения, а также за ряд других нарушений в новых соглашениях предусмотрены штрафы. В будущем в новых соглашениях предусмотрено также установление во всех городских пассажирских автобусах валидаторов — для введения в Чернигове автоматизированной системы безналичной оплаты за проезд.