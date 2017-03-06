Праздничная кража: из продуктового украли коньяк и колбасу
06.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В с. Монастырище Ичнянского района неизвестные обокрали местный магазин «Продукты». Об этом сообщил собственный источник. По сообщению 50-летней жительницы, кража произошла в период времени с 22:00 4 марта до 08:00 5 марта. Воры разбили кирпичную стену магазина и украли коньяк, шоколадки, кофе растворимый и колбасу. Сумма ущерба составляет около 4 тысяч гривен. На место выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места событий изъяты металлический лом и следы обуви. Продолжаются следственные действия.