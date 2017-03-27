Правоохранители советуют черниговцам отказаться от покупок по предоплате
Полиция регистрирует очередные факты мошенничеств, совершенных изобретательными злоумышленниками через Интернет-сеть. Правоохранители настоятельно советуют покупателям отказаться от практики оплаты товара предоплате. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. За помощью в полицию обратился житель Чернигова, который сообщил о факте мошенничества со стороны запорожских коммерсантов. Пострадавший планировал купить у общества с ограниченной ответственностью из Запорожья шифер. Учитывая то, что имеет дело с коммерческим предприятием, а не частным лицом, человек перечислил на счет 12000 гривен. Шло время, но клиент так и не получил заказанный товар. Подождав еще несколько дней и не получив шифера, гражданин обратился в полицию. Аналогичный случай произошел и с жителем Прилуцкого района, на сайте Интернет-объявлений нашел информацию о продаже покупку трактора МТЗ-82 и решил его приобрести. Покупатель перечислил продавцу на счет 14700 гривен, но трактор так и не получил, а после получения денег тот просто перестал выходить на связь. В Новгород-Северском районе к пенсионерке позвонил мошенник, представившись работником службы безопасности банка. Голос предупредил женщину, что необходимо изменить пин-код карточного счета, в противном случае он будет заблокирован. Поверив мошеннику, пенсионерка послушно назвала злоумышленнику все реквизиты своего счета. В результате с карты было снято 8900 гривен. Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) — наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.