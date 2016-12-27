Правоохранители предостерегают черниговцев от телефонных аферистов
Правоохранители напоминают владельцам банковских карт, все вопросы, связанные с движением средств и безопасностью счетов, необходимо решать только лично в банковских учреждениях, а не по телефону. Об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Мошенничества с банковскими картами через выманивания пин-кода или пароля карты и снятия с нее наличных занимают третье место по частоте совершения, и хотя полиция периодически напоминает гражданам о бдительности и осторожности при операциях с банковскими картами, количество жертв не уменьшается. Так, в областном центре жертвами аферистов стали две черниговчанки тридцати и шестидесяти двух лет, которым на мобильный позвонили якобы представители банка для согласования вопросов безопасности их банковских счетов. Узнав пин-коды банковских карт, в дальнейшем злоумышленники сняли со счетов около 12000 гривен. Аналогичным способом аферисты обманули 45-летнего жителя Нежина. Представившись представителем службы безопасности банка и узнав пин-код банковской карточки потерпевшего, мошенник завладел восемью тысячами гривен с карточки потерпевшего. Еще одна жертва мошенников — 78-летняя жительница Мены, которая потеряла более две тысячи гривен сбережений. По всем фактам мошенничества полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), которая предусматривает наказание от штрафа до ограничением свободы на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование а правоохранители в очередной раз напоминают гражданам о внимательности и осторожности в работе с банковскими картами и при выполнении финансовых операций. УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Обезопасить себя от «банковских» мошенников можно, только никому не сообщая реквизиты своей карты — пин-код, полный номер, проверочную цифровую комбинацию и тому подобное. Настоящий банковский работник этого никогда и не спрашивать, потому что не имеет на то права, а тем более в телефонном режиме. Если вы все же стали жертвой мошенничества, немедленно звоните в полицию по номеру 102. Своевременное получение правоохранителями информации о преступлении повышает шансы на установление личности мошенника и привлечения его к уголовной ответственности.