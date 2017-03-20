Правоохранители Черниговщины разоружают местных жителей
В ходе оперативно-профилактической операции «Оружие и взрывчатка» полиция Черниговщины изъяла из незаконного оборота два пистолета, ружье и патроны. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Во время проведения отработки «Оружие и взрывчатка» полицейские Нежинского отдела полиции выявили факт незаконного хранения оружия и боеприпасов. В хозяйстве жителя одного из сел было обнаружено и изъято устройство, похожее на пистолет и 8 патронов калибра 8мм. В Носовском районе гражданин незаконно хранил у себя дома гладкоствольное охотничье ружье и травматический пистолет без серийных номеров. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) — наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.