Правительство переводит ТЭС в энергосберегающий режим
Из-за «блокады» временно неподконтрольных территорий Украины, что привело искусственный дефицит антрацитового угля, из которого производится треть всей электроэнергии в стране, правительство приняло решение о принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии. Соответствующее решение принято вчера Кабинетом Министров Украины. На тепловых электростанциях, для которых антрацитовый уголь является основным в производстве энергии, будут введены специальные меры экономии сырья. То есть, украинские ТЭС переходят в энергосберегающий режим работы. Нагрузка увеличится на атомные станции и на ТЭС, работающих на другой группе угля. Введение чрезвычайных мер на рынке электрической энергии не означает автоматического отключения электроэнергии и тепла для населения. Правительство будет работать над минимизацией любых негативных последствий для украинских граждан. «Веерные» отключения украинских домов от электроэнергии возможные в крайних случаях. Об этом население заранее информироваться. Правительство Украины рассчитывает на национальное сознание инициаторов так называемой «угольной блокады», на их понимание последствий таких действий. Ведь дальнейшее перекрытия железнодорожных путей грозит серьезными экономическими и социальными проблемами в Украине. На временно неподконтрольных территориях страны расположены не только угольные предприятия, но и металлургические компании, которые платят в Государственный бюджет немалые налоги. С них потом выплачиваются заработные платы и пенсии. Остановка работы украинских металлургических предприятий — это и существенное уменьшение поступления валютной выручки, угроза для стабильности украинской валюты. Кроме того, в случае остановки теплоэлектростанций через искусственно созданный дефицит антрацитового угля сотни тысяч украинских семей посреди зимы окажутся без тепла и света. Из-за обесточивания водоканалов в городах может возникнуть гуманитарная катастрофа: если трубы, в которых замерзнет вода, мехи, придется заменять всю систему водоснабжения. В условиях военной агрессии Российской Федерации создание для людей дополнительных стрессовых ситуаций недопустимо. Поэтому Правительство, работает прежде всего в интересах украинских граждан, в очередной раз обращается к инициаторам «блокады» с требованием задействовать здравый смысл и подумать об экономических и социальных последствиях таких действий для Украины.