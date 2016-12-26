Правила безопасного установлении Новогодней елки
Одним из главных атрибутов новогодних и рождественских праздников является украшенная елка. В то же время, несоблюдение элементарных требований безопасности при ее установке является причиной возникновения чрезвычайных событий, в том числе пожаров во время празднования Нового года.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Именно поэтому работники ДСНС обращаются к гражданам с просьбой соблюдать следующие правила при установке елки: — размещайте елку на устойчивой основе так, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов; — Не устанавливайте елку на высокой подставке (стул, журнальный столик и т.д.); — Поставьте ствол елки в ведро с мокрым песком и время от времени увлажняйте его, — На елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни, украшать ее легковоспламеняющимися материалами; — Не используйте неисправные или самодельные электрогирлянды; — Ни в коем случае не зажигайте у елки бенгальские огни, другие пиротехнические изделия; помните: использовать в помещении пиротехнику запрещено; — Дети могут находиться возле елки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых, выключайте ее, когда выходите из комнаты; — С целью предотвращения возникновения пожара можно обработать елку специальным огнестойким раствором.