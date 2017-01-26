Пожилая женщина заполнила Инстаграм
26.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Если вы не знаете, чем занять себя на пенсии, то берите пример с Степаниды Цвит. Невероятно энергичная 58-летняя женщина, которая ведет активный образ жизни, заполонила своими яркими фото Инстаграм. Женщина сумела найти себе занятие на пенсии: присматривает за внучкой, занимается фитнесом и пытается наполнить свою жизнь всегда чем-то новым. Степанида признается, что в душе ей всегда 25 Просматривая фото, с этим можно согласиться!