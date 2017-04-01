Пожарные ликвидировали более 200 пожаров в природных экосистемах области
Несмотря на неоднократные предостережения спасателей об опасности сжигания мусора и сухой растительности, население продолжает пренебрегать мерами безопасности, что приводит к возникновению пожаров в природных экологических системах и частном жилом секторе. Как следствие, только с начала марта спасатели Черниговщины ликвидировали 211 пожаров в экосистемах на общей площади более 750 га, а также 17 пожаров в жилом секторе граждан. За прошедшие сутки пожарные Управление ДСНС Украины в Черниговской области выезжали на тушение 17 пожаров, возникших на открытых территориях Борзнянского, Гродненского, Козелецкого, Корюковского, Менского, Нежинского, Прилуцкого, Репкинского, Сновского, Сосницкого, Талалаевского и Черниговского районов. Площадь пройденная огнем составила более 17 га. В связи с этим, Управление ДСНС Украины в Черниговской области в очередной раз обращается к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в жилом секторе, а также находясь в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников.