Пожар в Киинке: пожарные спасли двух человек
7 апреля в 2:21 горел жилой дом, в селе Киинка Черниговского района. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. На место происшествия прибыли три отделения пожарных 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей г. Чернигова. До их прибытия соседи успели спасти из опасной зоны 43-летнюю хозяйку дома и ее 39-летнего знакомого. Спасатели оперативно предоставили бессознательном женщине первую неотложную медицинскую помощь и вернули к жизни. Пострадавших с диагнозом «отравление угарным газом» каретой скорой помощи доставлен в центральную районную больницу. Пожарные пожар в 3:13 локализовали, а в 4: 18-ликвидировали и не дали пламени распространиться на рядом расположенные здания и сооружения. Вероятно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательной печи. Огнем уничтожена кровля и перекрытие по всей площади дома.