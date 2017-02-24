Пожар в Ивановке: молодой сосед спасал баню и обжег руки
24 февраля в 2:13 произошел пожар хозяйственного здания в одном из частных хозяйств, в селе Ивановка Черниговского района. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. По вызову на место происшествия оперативно прибыли два отделения пожарно-спасательных подразделений из областного центра. Через поздно вызов спасателей на время их прибытия горел крыша и имущество внутри хозяйственной постройки. Огонь успел перекинуться на вплотную расположенную баню. Совместными действиями пожарных и местного населения пожар локализовали в 03:10, а в 04:00 окончательно ликвидирован. Четкие и профессиональные действия спасателей помешали пламени перекинуться на рядом расположенные жилой дом и другие постройки хозяйственного назначения, а также спасти 4 головы домашнего скота. Во время попыток самостоятельно потушить пожар еще до прибытия пожарных получил термические ожоги II степени верхних конечностей 20-летний сосед. Его каретой скорой помощи был доставлен в Черниговскую районную больницу. Огнем уничтожена кровля и перекрытие хозяйственного здания и бани, повреждены стены. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Всего в ликвидации пожара привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы специальной техники.