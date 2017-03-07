Поздравления с 8 Марта 2017
С праздником весны тебя поздравляю!
Счастья, здоровья, веселья желаю!
Пусть эта весна принесёт для тебя
Много улыбок, тепла и добра!
2
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем
С Международным Женским днём!
3
Пусть радостью сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у Ваших ног.
4
Я поздравляю дам прекрасных
С весенним солнцем, пеньем птиц
И с синевой высокой, ясной.
Пусть украшением Ваших лиц
Послужит нежная улыбка,
Сиянье ласковое глаз.
Пустяк мой дар — всего открытка.
Но, знак, что думаю о Вас!
5
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
6
8 марта — женский день!
Один из дней в году,
Когда Вы вносите во все улыбок теплоту,
Когда цветы цветут в душе!
И в этот светлый час, как прежде вновь
Пусть будет Вам сопутствовать:
Надежда, Вера и Любовь!
7
В этот день, весной согретый
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!
8
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
9
Пусть будет этот День Весны
Для Вас особенно чудесным
И полным ясной глубины
И пряных запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут яркими глаза,
И будут радостными вести.
10
Желаем Вам любви и счастья много,
Чтобы для грусти не было причин!
Пусть говорят, что это все от Бога,
А я считаю, — больше от мужчин!