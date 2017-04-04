Поймали нежинских нелюдей-браконьеров, которые убивали лосей
На Черниговщине поймали браконьеров, которые убивали лосей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник главного управления полиции в Черниговской области Эдуард Алехин.
«Подошла к финалу печально известная история браконьерства на семью лосей в Нежинском районе, наделавшая шуму на всю страну. Хотелось бы сказать – к закономерному финалу, но, к сожалению, слово «закономерному» будет неуместно. Проделав, без преувеличения, огромный объём работы, иногда в ущерб раскрытию других правонарушений, сотрудники полиции на протяжении 2 месяцев работали над установлением личностей браконьеров. Только одних обысков было проведено более 15, опрошено огромное количество свидетелей, изъяты наркотики, документы на квадроциклы, нелегальный автомобиль, оружие, боеприпасы и, естественно, мясо дичи… Не опускаясь в долгие подробности, скажу коротко – лица, совершившие данное преступление, установлены сотрудниками полиции. Невзирая на то, что преступники сумели очень тщательно замести следы, чтобы скрыть улики, ведь опыт подобного у них имеется, так как они жили этим видом промысла, сбывая мясо дичи в Киеве. Браконьерами оказались жители Киева, выходцы из Нежинского района. Подозреваемые «козыряли» своими связями в высоких инстанциях и угрожали сотрудникам полиции последствиями самых высоких влияний. Самое неприятное для меня в этой ситуации, что, согласно нормам действующего законодательства, мы не можем привлечь их к уголовной ответственности в связи с тем, что нормативная база не позволяет этого. Согласно этим нелепым нормам, ущерб от данного вида правонарушения составляет 60000 гривен, а ответственность по статье 248 Уголовного кодекса Украины наступает от 200000 гривен, так как лось до сих пор не внесен в Красную книгу Украины и преступление не было совершено на территории заповедника. Сумму ущерба подсчитывала, согласно своим нормам, уполномоченная на это Экологическая инспекция. На сегодня, согласно закону, уголовное производство по этому факту закрыто. Материалы для составления административных протоколов на указанных лиц, за содеянное правонарушение, направлены в Экологическую инспекцию для последующего направления в суд. Верю, что суд примет справедливое решение. Измените нормы, чтобы мы могли полноценно работать, и каждый преступник нёс своё законное наказание», — написал он.