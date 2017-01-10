Появится 1000-гривневая банкнота: на купюре будет черниговец?
Руководство Национального банка продолжает сохранять интригу относительно выдающегося украинском, который будет показан на банкноте номиналом 1000 гривен. Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб подтвердил намек Валерии Гонтаревой о появлении в Украине новой купюры номиналом в 1000 гривен. Представитель Нацбанка заявил, что новая банкнота поможет стимулировать часть экономики находится в тени. «Если ты создаешь крупную купюру, то она в будущем стимулирует теневую экономику. Как, например, говорят о евро. Купюру в 500 евро убирают, потому что ее любят фальшивомонетчики и наркоторговцы. В Украине расчеты показали, что необходимо вводить именно эту купюру. Кто будет показан на новой банкноте? Надо подождать, потому что интрига будет держаться недолго », — заявил Дмитрий Сологуб. По неподтвержденной информации, рассматривается несколько фигур — в том числе и с Черниговщины. Впрочем, кто именно — финансисты не признаются.