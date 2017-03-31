Пострадавшим в реабилитационном центре окажут необходимую помощь
В Черниговской ОГА оперативно отреагировали на широко распространенную вчера, 30 марта, информацию в СМИ по выявлению СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины преступной группировки, действовавшей в виде так называемого реабилитационного центра на территории Черниговской области. Сегодня, 31 марта, во исполнение поручения председателя облгосадминистрации Валерия Кулич проведено совещание для изучения проблем, связанных с деятельностью центра. Выяснено, что речь идет о Центр ресоциализации наркозависимой молодежи в честь иконы Божией Матери «Семистрельная», что в Козелецком районе. Совещание с участием представителей профильных управлений и департаментов ОГА, а также Управление ДСНС, Национальной полиции и прокуратуры в области провел первый заместитель председателя ОГА Леонид Сахневич. Собравшиеся обсудили ряд срочных шагов, которые необходимо предпринять для помощи пострадавшим. Ситуацию лично контролировать председатель ОГА.