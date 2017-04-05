Пострадавшая в драке школьница находится в больнице

despravda | 05.04.2017 | Новости | Комментариев нет

Из собственных источников стало известно, что инцидент произошел в 32-й школе. Одна из тех, кто бил, учится в школе № 32 и ее уже опросили правоохранители. Пострадавшая находится в больнице. В Сети опубликовали еще одно видео.

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