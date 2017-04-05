Пострадавшая в драке школьница находится в больнице despravda | 05.04.2017 | Новости | Комментариев нет Из собственных источников стало известно, что инцидент произошел в 32-й школе. Одна из тех, кто бил, учится в школе № 32 и ее уже опросили правоохранители. Пострадавшая находится в больнице. В Сети опубликовали еще одно видео. Похожие записи В Чернигове задержали наркоторговца Комментариев нет | Мар 22, 2017 В Нежине показывают уникальную выставку елочных украшений Комментариев нет | Дек 26, 2016 У черниговцев нет денег, чтобы помогать бойцам в АТО Комментариев нет | Янв 20, 2017 Серийная воровка из Донецка почистила черниговские дачи Комментариев нет | Янв 13, 2017 Об авторе despravda