Посреди Чернигова нашли труп мужчины
07.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове 6 апреля в 6 утра по ул. Мстиславская, 173, возле дома работники «скорой» обнаружили труп мужчины. На вид ему около 40 лет, он был в пятнах красно-бурого цвета. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что на лавочке возле под »подъезда дома, 173 по ул. Мстиславская лежит тело 50-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ссадин брови, ссадины на голове и синяков под глазами. Согласно врачебным свидетельством о смерти, причиной смерти стала травма головы и грудной клетки. Это событие было внесено в по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Проводится проверка.