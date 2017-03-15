Послепраздничное спасение: как избавиться от похмелья
Праздничное застолье, дни рождения, вечеринки, которые проходят очень живо и весело в сопровождении крепких напитков, нередко заканчиваются довольно банально — тяжелым похмельем. Сильная головная боль, головокружение, раздражительность и тошнота — не единственные симптомы этого неприятного состояния. Как же пить разумно и без тяжелых последствий? И что делать, если утренний похмельный синдром портит все планы? — Легко берете 2,5 кг водки и похмелья дальше. Только не повторяйте этого метода! К добру он точно не доведет! — Мяты, ромашки пить, пропотеть, калина, малина — и под одеяло, но лучше не пить. — Мятные капли покупают в аптеке, разводят в определенном количестве воды — и все проходит. — Например, таблетку от головы выпить, минералку попить. — Если честно, то лучший способ, чтобы не доводить до такого состояния, чтобы было похмелье. Чтобы на следующий день у вас не было похмелья, действуйте во время праздника так: не пейте алкогольных напитков на голодный желудок. От этого организм быстро пьянеет, ведь алкоголь попадает практически просто в кровь. Перед праздником лучше немного перекусить. Во время застолья избежать похмелья поможет пища с высоким содержанием углеводов. Это рис, макароны, картофель, которые играют роль абсорбента. А мясо, в котором содержится много белка, замедлит усвоение алкоголя организмом и восстановит обмен веществ. НЕ налегайте на сладкое и десерты, они усиливают всасывание алкоголя. Делайте длительные перерывы между рюмками, по меньшей мере полчаса. Старайтесь не смешивать алкогольные напитки и пить по принципу повышения градуса. Советов много, но, чтобы не навредить своему организму, специалисты советуют: «Можно принять холодный, горячий душ, но лучше холодный, чтобы отрезвить быстрее этого человека. Побольше жидкости. Я вижу, часто берут лимонады, не надо этого. Или чай с медом и лимонного сока туда, или компота — это наш напиток, пользующийся популярностью, морс можно выпить. Сейчас и клюквы много, и других ягод и жидкости побольше в организме. Во время употребления спиртного вымывается натрий калий из организма, всегда хочется солененького, поэтому нужно принять из пищи нечто такое, чтобы там солей было много, для организма это будет полезно, 8-10 таблеток активированного угля черного », — главный нарколог черниговской области Петр Седень . Поэтому употреблять крепкие напитки или нет — решать вам, но помните: все должно быть в меру.