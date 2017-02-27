Последний экзамен муниципальных полицейских и первые недовольные результатами
В зале исполкома Черниговского городского совета начался второй этап экзамена для кандидатов на должность инспекторов-ревизоров КП «Муниципальная полиция». Скамьи будущих защитников города поредели — в пятницу на экзамене по спортивной подготовки ребят было около двадцати, сегодня — только девять. Остальные к экзамену не допустили. Как пояснила нам член комиссии, психолог Светлана Дрозд, остальные завалили тест на физическую подготовку. Кстати, сегодняшняя аттестация началась из лайки, ведь некоторые из допущенных кандидатов обвинял комиссию якобы в нечестности, требуя права участвовать во втором этапе экзамена. Сейчас девять кандидатов на должность инспекторов-ревизоров, которые допустили к экзамену, уже пишут ответы на вопросы экзаменационных билетов. На четыре вопроса они будут отвечать в течение часа и иметь еще 5 минут на устный ответ. Возможно, уже вечером будут известны результаты экзамена.