После новогодних праздников в Нежине заработает два зала нового кинотеатра
Нежинцы с ностальгией вспоминают те времена, когда в городе был полноценный кинотеатр под названием «Космос», где не одно поколение горожан и гостей смотрело кино на широком экране. В 90-е годы это заведение превратилось в развлекательный центр для молодежи, где едва ли не каждый вечер проводились дискотеки. Со временем кинотеатра не стало — его закрыли, а само здание в двухтысячных продали и окружили от «интересных» человеческих глаз высоким забором. Однако, нежинцев не покидала надежда, что кинотеатр в городе все же будет. В октября 2013 года началась реконструкция заброшенного помещения. Работы проводило Киевское ООО «Сагло», а нежинцы с замиранием дыхания снова ждали кинотеатр. Но каково же было разочарование, когда в 2014 году в новом здании под названием «Нежин-Сити» «поселилась» ТЦ «Фора». А где же кинотеатр? И вот наконец, недавно застройщиками были представлены его проект. Кинотеатр будет размещаться на втором этаже «Нежин-Сити». Проект ориентирован на открытие двух кинозалов (большого на 120 мест и малого — на 50 мест), двухуровневого детской площадки площадью 500 квадратных метров и ресторана в холле помещения. Представители застройщика высказали пожелание предоставить комплекса историческое название «Космос» (название кинотеатра, располагавшегося на этом месте раньше). Сайт «Нежатин» сообщает, что в настоящее время обустройства кинотеатра находится на этапе завершения, и уже в конце зимы нежинцы будут смотреть кино на широком экране.