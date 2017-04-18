«Поршень» для пехоты
В 1990-х украинское оборонное ведомство приняло решение о начале разработки самозарядного ручного гранатомета. Разработчиком выбрали днепропетровский «Южный машиностроительный завод», на котором коллектив конструкторов КБ «Южное» начал работы по проекту «Поршень». В 2000 году демонстрационный образец гранатомета был показан на выставке вооружений. Тогда же он получил официальное обозначение «РГ-1» ( «Ручной Гранатомет-1»). Разработка по ряду причин затянулась, в результате чего сообщение о переходе работ в завершающую стадию появились только в 2007 году. Окончательно доработанный вариант гранатомета РГ-1 «Поршень», который прошел полигонные испытания и был подготовлен к серийному производству, представили руководству Вооруженных сил Украины только в 2014 году. Автоматический ручной гранатомет РГ-1 создан для заполнения тактической ниши между однозарядным подствольным гранатометом типа ГП-25 и станковой автоматическим гранатометом АГС-17. Его основное назначение — использование в скоротечных боевых действиях в горных и городских условиях. Гранатомет является относительно компактной и легкой оружием для своего класса (с магазином весит примерно столько же, сколько и пулемет Калашникова с коробкой на 100 патронов), удобной при транспортировке и использовании. С гранатометом «Поршень» предлагается использовать коробчатые магазины на пять выстрелов. Магазин помещается в приемное окно в нижней части ствольной коробки, защелка магазина находится перед ним. Стреляные гильзы выбрасываются через окно в ствольной коробке. С ручным гранатометом РГ-1 могут использоваться оптические и коллиматорные прицелы. Для их установки на левой боковой поверхности ствольной коробки есть специальный кронштейн. Учитывая относительно большой вес и сильную отдачу для удобства стрельбы оружие комплектуется складной двуногой сошкой. К задней части ствольной коробки на шарнире крепится трубчатый пример. В случае необходимости стрелок может составить его вперед-вправо. На верхней поверхности ствольной коробки есть ручка для переноски. Важнейшей составляющей проекта «Поршень» является разработка боеприпасов для гранатомета. Для решения этой задачи к проекту было привлечено Государственное предприятие «Павлоградский механический завод». Для РГ-1 специалисты завода разрабатывали (или уже разработали?) Три типа выстрелов калибра 30 мм: осколочный — для поражения живой силы; кумулятивный — для стрельбы по легкобронированных целях и так называемый практический выстрел — для проведения учебных стрельб. Планировалось, что в дальнейшем спектр боеприпасов для РГ-1 может быть расширен дымовыми гранатами или гранатами несмертельного действия, снаряженными слезоточивым газом. Несмотря на то, что сейчас данные о боеприпасах под РГ-1 в свободном доступе отсутствуют, можно с большой степенью вероятности предположить, что их боевые характеристики превосходить характеристики выстрелов ВОГ-17 для АГС-17. По состоянию на весну 2017 гранатомет не производят серийно. Несколько опытных образцов РГ-1 проходят войсковые испытания на фронте и используются десантниками одной из аэромобильных бригад в боях на Авдеевский промышленной зоне. Тактико-технические характеристики автоматического гранатомета РГ-1 «Поршень» Скорострельность — 30 выстрелов / мин. Эффективная дальность стрельбы — 1000 метров Масса — 10 кг Длина — 905 мм Длина ствола — 300 мм Начальная скорость гранаты — 185 м / с