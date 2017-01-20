Попытки деблокады Донецкого аэропорта — рейд на Оленевку (январь 2015 г.)
В начале 2015 года ситуация на донецком направлении серьезно усложнилась — несмотря на режим прекращения огня, российские войска и формирования коллаборационистов постоянно продолжали попытки выбить украинских защитников с территории Донецкого аэропорта. Сосредоточив артиллерию и практически все имеющиеся силы на этом участке, врагу удалось достичь некоторых успехов: 13-го января обвалилась диспетчерская башня, а до 18-го января небольшой гарнизон ГАП был фактически блокирован. При таких условиях Генштаб провел несколько попыток наступательных действий на других участках фронта, чтобы каким-то образом помешать противнику захватить здание аэропорта. Речь идет о рейде на Путиловский мост 18-го января, неудачную атаку террористов на позицию «Зенит» 22-го января и, наконец, о рейде сил АТО 25-го января на Оленевку. Последнее направление был очень опасен для врага, поскольку в случае прорыва позиций здесь украинская армия могла реально закрепиться вблизи южных районов Донецка. Для рейда на Оленевку была отобрана 2-я танковая рота 2-го отдельного танкового батальона (шесть танков Т-72), разведвзвода батальона, а также пехотный взвод мехбатальйону 1-й черниговской танковой бригады (все — на шесть БМП-1). Для атаки командованием были выбраны два направления — юго-(со стороны мариупольской трассы) и западный (со стороны Славного). Утром 25-го января 2015-го года с двух сторон до Оленевки вошли украинские танки. На стороне ВСУ был фактор внезапности, и фактически вход в поселок превратился в побоище для российских гибридных войск. На блокпосту находилась одна смена (10 человек), остальные отдыхала в блиндажах и домах. По тревоге выезжая на трассу, сразу попадали под огонь. Танкисты ВСУ, которые шли со стороны Славного, быстро заняли дачные участки в нейтральной зоне, вышли на окраины Оленевки, где пехота начала окапываться. Боевики попытались провести контратаку, но без танков и противотанкового вооружения они были обречены. Фактически активного боя на этом направлении не было — танки отработали как прямой наводкой, так и с закрытых позиций по минометных позициях врага. По некоторым данным, было уничтожено до шести расчетов 120-мм минометов в районе хлебозавода. А вот южная группа напоролась на активное сопротивление. Затем разведка говорила, что это был кадровый российское подразделение, однако так это или нет — неизвестно. В ходе боя была подбитая БМП разведчиков — десант и экипаж не пострадали, их вывезла другая БМП. Значительно трагичнее сложилась судьба одного из атакующих танков. Как вспоминал один из танкистов: «Один из Т-72 заглох на открытом месте, экипаж сами по себе не смог запустить двигатель, их начали обстреливать. За ними выехала БМП-КШМ. Уже во время эвакуации командиру танка в сердце попала пуля, он погиб на месте. Танк достался сепаратистам, эвакуировать его возможности не было ». До 15:30, когда была дана команда отходить, под контролем ВСУ находилось дачный поселок на западном направлении в нейтральной зоне, откуда осуществлялся огневой контроль северо-западной окраине Оленевки. Однако из Донецка уже подтягивались дополнительные силы боевиков, поэтому дальнейшее пребывание здесь относительно небольших сил было опасным. К тому же на одном из танков отказал механизм подачи снарядов. Танкисты с пехотой отошли на исходные позиции в базовом лагере. Цель рейда в целом была достигнута — боевики срочно перебросили на это направление около 20 танков и большое количество пехоты, в какой-то степени ослабило их атакующее группировки в районе Дебальцево.