Помогите установить личность самоубийцы
В дежурную часть Носовского отделения полиции ГУНП в Черниговской области поступила информация, что в Носовке по улице Плеханова, 28 в помещении летней кухни покончил жизнь самоубийством через повешение человек, который при жизни называл себя Виталий. Личность мужчины до сих пор не установлена. Приметы: на вид 35-45 лет, рост 174 см, лицо овальное, волосы короткие темные, спинка носа вогнутая, искривленная вправо. На верхней челюсти с правой стороны отсутствует 6-й зуб, на левой стороне — 5-й зуб на нижней челюсти слева отсутствует 8-й зуб. Особая примета: татуировка на левом плече — рисунок размером 12х9см с изображением черепа в берете, над ним является неразборчивый надпись. Одет: спортивная серая шапка, куртка темно-синяя, еще одна черная куртка, брюки черные спортивные, джинсы черные, свитер серого цвета шерстяной типа гольф, свитер серый, кофта серая с капюшоном, футболка темно-синяя с коротким рукавам, трусы серые в голубую линию, 3 пары носков — серые, черные, коричневые, сапоги резиновые синего цвета размер 43-44. За одеждой и внешностью человек вел бродячий образ жизни. Если вы владеете какой-либо информацией об умершем, просьба звонить в дежурную часть Носовского отделения полиции по телефону (04642) 2-15-63.