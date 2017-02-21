Полярные результаты черниговских футболисток
Очередные поединки в рамках VI Зимнего всеукраинского чемпионата по футболу среди женских команд, который проходит в городе Винники, провели черниговские клубы. Женский клуб «Легенда — ШВСМ» в супертяжелом матче сумел одержать волевую победу над КОСТОПОЛЬСКИЙ «Семьей — Лицей» со счетом 3: 2, таким образом поднявшись на третью строчку в своей группе. А вот черниговский «Спартак», цвета которого защищают преимущественно юные футболистки, свои очередные матчи на этом турнире проиграл. Сначала наши девушки не смогли хоть что-то противопоставить игрокам команды «Согласие» с Днепра, уступив с крупным счетом 4: 0, а в следующем поединке прошлогодний чемпион Украины харьковский «Жилстрой-2» также не оставил шансов черниговским футболисткам. Матч между этими соперниками завершился со счетом 3: 0 в пользу команды из Слобожанщины. В последнем туре зимнего чемпионата «Легенда — ШВСМ» сыграет против киевского клуба «Атекс СДЮШОР — 16», а «Спартак» померится силами с уманским «Ятрань».