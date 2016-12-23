Полтора миллиона на «реанимацию» Варвы
23.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
За средства государственного Фонда регионального развития и при участии в софинансировании районного бюджета в этом году в Варве проводятся работы по трем объектам.
В частности, осуществляется капитальный ремонт кровли районной библиотеки на сумму 221 672 тыс. грн. Реконструкция поликлинического отделения Варвинской центральной районной больницы обойдется в 646 000 гривен. На капитальный ремонт (замена окон) здания главного корпуса Варвинской центральной районной больницы потратят 714 000 гривен. По информации Варвинской РГА, в настоящее время работы по данным объектам находятся в завершающей стадии.