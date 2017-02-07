Польские парашюты для украинских десантников
Одной из проблем украинских десантников долгое время были парашюты устаревших конструкций еще советского производства. Поэтому в 2014 году были куплены несколько иностранных образцов, их отправили на испытания в Государственный научно-испытательного центра Вооруженных сил Украины, который сейчас находится в Чернигове (переведен весной 2014 года, после оккупации Крыма). Основной этап испытаний проводился на базе 25-й бригады транспортной авиации и 37-го общевойскового полигона Высокомобильных десантных войск. Всего специалистами Государственного научно-испытательного центра и строевыми офицерами Высокомобильных десантных войск был осуществлен более ста экспериментальных прыжков. После тщательных испытаний в начале января 2017 года приказом Министерства обороны Украины года на вооружение Вооруженных сил Украины принят комплект десантной парашютной системы «Dedal»: десантная парашютная система AD-95, запасная система AZ-95 и грузовой парашютный ремень UZO-100. Парашютная система «Dedal» была разработана в начале 90-х годов в авральном порядке для замены советских образцов, лицензия на производство которых закончилась в 1991 году, а на закупку западных образцов денег было недостаточно. Тогда компания Air-Pol совместно с Университетом офицеров Сухопутных войск во Вроцлаве после четырех лет попыток, испытания и анализа разработала систему AD-95 «Дедал» (принята на вооружение польской армии в 1996 году). Фактически «Dedal» является аналогом систем советского производства Д-1 5В и Д-6, которые находятся на вооружении ВС Украины и несколько проигрывает в характеристиках американским и европейским образцам. Она может использоваться для выполнения учебно-тренировочных, боевых и других видов прыжков с парашютом отдельными лицами или группами с полным штатным вооружением и снаряжением парашютистов-десантников всех специальностей с военно-транспортных самолетов и вертолетов. Максимальная высота применения десантной парашютной системы — 8 километров, площадь купола — 83 квадратных метра, минимальная высота десантирования — 120 метров, вертикальная скорость снижения парашютиста — не более 5 метров в секунду.