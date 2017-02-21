Полмиллиарда на дороги области: областной совет хочет «подшаманить» пути

despravda | 21.02.2017 | Новости | Комментариев нет

Из-за многолетнего недофинансирования на проведение капитальных и текущих ремонтных работ эксплуатационное состояние большинства дорог государственного и местного значения в Черниговской является неудовлетворительным. Почти 70% из них поражены выбоинами, а отдельные участки дорог является аварийно опасными. На строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог региона в 2017 году из областного бюджета планируется выделить 450 000 000 гривен. Этот вопрос рассмотрят депутаты областного совета на очередном заседании сессии, которая состоится 23 февраля.

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