Полиция задержала в Нежине подозреваемого в жестоком убийстве
12 января в дежурную часть Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области поступил вызов — на территории одного из фермерских хозяйств обнаружили тело 30-летнего охранника с явными признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Нежинского отдела полиции и руководство Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Согласно результатам судмедэкспертизы, смерть мужчины наступила в результате ушиба головного мозга и открытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами костей черепа и лица. Несколько дней правоохранители работали над раскрытием преступления в усиленном режиме. 17 января подозреваемый в убийстве полиция задержала, им оказался 24-летний местный житель. Установлено, что на территорию фермерского хозяйства он проник из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом. Мужчина нанес охраннику удары топором по голове, после чего попал в помещение цеха полуфабрикатов, где завладел 800 гривнами и скрылся. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 187 (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), пунктом 6 части 2 статьи 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины и задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины . Ему грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование.