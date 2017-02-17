Полиция задержала прилучанина, который забил мужчину до реанимации
После употребления алкоголя местный житель избил мужчину, сломав ему нос и нанес тяжелые травмы головы. Пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. В дежурную часть Прилуцкого отдела полиции поступило сообщение от медперсонала центральной городской больницы, что к ним был доставлен 39-летний прилучанин с телесными повреждениями. Врачи сразу начали оказывать ему помощь и проводить диагностические исследования, после чего пациента поместили в реанимацию. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Не теряя времени, в медучреждение направилась следственно-оперативная группа во главе с руководством. Поскольку мужчина находился в реанимационном отделении без сознания, опросить его не представлялось возможным. Для раскрытия данного преступления были задействованы наряды из числа участковых, инспекторов-полицейских и сотрудников криминальной полиции. Правоохранители осмотрели место правонарушения в поисках следов преступления. Эксперты изъяли вещественные доказательства по данному правонарушений и направили их на экспертизу. Полиция провела подворовые обходы и опросила всех возможных свидетелей противоправного деяния. В ходе оперативно-профилактической отработки области и слаженных профессиональных действий криминальная полиция Прилуцкого отдела полиции установила, что телесные повреждения потерпевшему нанес неработающий 30-летний прилучанин. Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания о том, он вместе со своим знакомым распивали спиртное и случайно зашли во двор. Там в гостях у товарища потерпевший. В ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленник начал бить беднягу руками и ногами по голове и телу. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Сейчас полиция проверяет мужчину на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Продолжается досудебное расследование.