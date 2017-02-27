Полиция задержала администраторов суицидальных групп
27.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Полиция задержала двух администраторов суицидальных групп «синий кит» в социальных сетях. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев. «Они дают показания, что экспериментировали с сознанием людей», — сказал глава Нацполиции. Он сообщил, что проводятся «мероприятия по задержанию и допросу администраторов групп «синих китов» и «розовых фей». «Провели обыски и собрали доказательства. Ведем консультации с Генпрокуратурой (процессуальным управляющим в деле) относительно возможного задержания по делу », — сообщил Князев.