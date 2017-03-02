Полиция задержала 20-летнего интернет-мошенника, который продавал несуществующий «BМW»
Житель Киевской области обманул покупателя легковушки, получив у него задаток в 12 000 гривен. В Черниговский отдел полиции обратился 26-летний житель Полтавской области с заявлением, что неизвестный в конце прошлого года мошенническим путем завладела его деньгами в сумме 12000 гривен. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В ходе проведения проверки по данному факту уголовное полиция Черниговского отдела полиции установила, что потерпевший увидел интернет-объявления о продаже автомобиля «BМW». Мужчину заинтересовала слишком привлекательная цена. Не долго думая, покупатель связался по телефону с продавцом, то сразу стал нахваливать машину, а заодно рассказал, что есть много желающих приобрести этот автомобиль. Поэтому, мол, если полтавчанин желает стать владельцем авто, то должен внести в качестве задатка хотя бы 100 гривен. Мужчина сразу согласился и перечислил деньги. Затем стороны договорились о встрече в Чернигове. В одном из спальных районов Чернигова и состоялась эта встреча. Но продавец на встречу приехал без машины. Он сообщил покупателю, что считает его … полицейским, который захочет этот автомобиль отобрать. Низкую цену машины мужчина объяснил тем, что автомобиль находится на литовской регистрации, поэтому может быть «интересная» правоохранительным органам. Продавец продолжал, мол, если покупатель имеет серьезные намерения, то должен здесь, на месте, сразу же дать за автомобиль 12000 гривен. НЕ видя подвох, покупатель получил деньги и рассчитался. Получив деньги, мошенник сказал, что сейчас со стоянки пригонки авто. А сам … убежал через проходные дворы многоэтажек. Обманутый пострадавший обратился за помощью в полицию. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, криминальная полиция Черниговского отдела полиции установила, что данное мошенничество совершил 20-летний житель Славутича Киевской области. Злоумышленник задержан, он очень удивился, что полицейские так быстро вышли на его след. Парень считал, что он все продумал до мелочей. Задержанный признался в содеянном и дал правдивые показания. Установлены свидетели и очевидцы уголовного преступления. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на Черниговщине. По данному факту следственным отделом Черниговского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) — наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.