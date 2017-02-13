Полиция предупреждает о новой смертельной игре среди подростков
В Украине стремительно распространяется опасная игра среди подростков «Беги или умри». Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины, через intermarium. Как рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУ полиции области Ирина Карюк, рискованное уличная игра, суть которой заключается в том, чтобы на мобильный телефон снять, как игроки перебегают дорогу как можно ближе к транспортному средству, движущемуся, нашла своих сторонников в некоторых странах ближнего зарубежья. По неподтвержденным данным, игра «Беги или умри» пришла в Украину из России, где уже есть жертвы. «Понятно, что и ребенок, не справится с задачей, может серьезно пострадать или вообще погибнуть. Поэтому наша общая задача (родителей, учителей и полиции) провести соответствующую разъяснительную работу с детьми — предупредить их об опасности и высокую вероятность наступления трагических последствий «, — добавила она. В свою очередь родители детей уже забили тревогу и начали делиться в соцсетях советами, на что следует обратить внимание, чтобы предотвратить трагедию. В частности, необходимо проследить, высыпается ребенок, особенно, спит в утренние часы. Также должны насторожить рисунки китов, бабочек и единорогов. Кроме этого родителям советуют узнать, вступила их ребенок в одну из таких групп (или с похожими названиями) в соцсетях: «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», f57, f58, «Тихийдом», «Рина», » Няпока «,» Море китов «,» 50 дней до моего … «, а также применение хештегов: # домкитов, # морекитов, # млечныйпуть, # 150звёзд, # ff33, # d28, # хочувигру, # бегиилиумры и написание на своей» стене «цифр, начиная от 50 и меньше. К тому же подозрительно общения с друзьями, если используются фразы «разбуди меня в 4.20», «я в игре» и переписка в различных мессенджерах с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения. «Еду по улице Кирова в 14:20 примерно около шиномонтажки, два пацана стоят, лет 12, я стабильно держу 60-70 км, и здесь один срывается, в метрах 70-80 перебегает дорогу, я по тормозам, за 5 метров остановился, второе с * Чэня на камеру телефона снимает, сзади ехала иномарка, немного у меня не въехал, в сторону ушел. А это гаденыш чуть под колеса не попал! Как увидите — стоят у дороги, лучше сбросьте газ! «, — Сообщил один из автовладельцев Владивостока. В свою очередь в полиции призвали водителей, увидев детей на обочине дороги, быть внимательными.