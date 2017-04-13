Полиция «отмазывает» убийц семьи лосей?
Нежинские полицейские пытались «отмазать» браконьеров, расстреляли семью лосей. 31 марта они без выяснения всех обстоятельств уголовного правонарушения решили закрыть дело. Мол, отсутствует состав преступления. Хотя в домах подозреваемых проведены несколько обысков. Даже изъято оружие и патроны того же калибра, которые предположительно были найдены на месте преступления. Также правоохранители изъяли наркотики, и автомобиль с поврежденными номерными знаками. Но почему этих доказательств полицейским оказалось мало. Следовательно Нежинская прокуратура взялась изучать законность закрытия уголовного дела и выяснила, что исследовали не все. При принятии процессуального решения следователь не дождался результатов предназначенных экспертиз, прежде всего по существенности причиненного незаконной охотой вреда окружающей среде, определения и установлению оружия, из которого был осуществлен выстрелы. Следствие продолжается. Впрочем, в ГУНП в Черниговской области утверждают, что рано ставить точку в этом деле, мол, все должны получат свое наказание.